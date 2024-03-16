Царукян: Оливейра невероятно опасен, но я знаю, как его финишировать

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Чарльз очень хорош и в стойке, и в борьбе. Он невероятно опасен – нокаутирует и «душит» людей. Но я работаю каждый день, смотрю его бои и намерен его финишировать. И я знаю, как это сделать», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.