Атлас: О’Мэлли победит многих профессиональных боксёров в стойке

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о действующем чемпионе UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американце Шоне О’Мэлли.

«Я считаю, что О’Мэлли победит многих профессиональных боксёров. Он мог бы побить многих, вот насколько он хорош в боксе. У него очень хорошие движения ног. У него очень чистые и техничные комбинации. И у него высокий боксёрский IQ.

Он видит всё, это потрясающий контрпанчер. У него длинный джеб, и он использует его, чтобы нанести удар. Он отлично контролирует дистанцию, и не только за счёт ног, но и за счёт длинных ударов», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, О’Мэлли взял реванш у эквадорца Марлона Веры, отквитав единственное поражение в карьере.