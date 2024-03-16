Украинец Беринчик сразится за титул чемпиона мира в мае – ESPN

Украинский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Денис Беринчик (18-0, 9 KO) близок к завершению сделки о поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO с мексиканцем Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 KO), сообщает ESPN.

Ожидается, что поединок состоится 19 мая в Сан-Диего (США).

Денису Беринчику 35 лет. Украинец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и практически все свои поединки провёл на родине.

Эмануэлю Наваррете 29 лет. Мексиканец выступает как профессионал с 2012 года, в мае 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Впоследствии становился чемпионом в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг).