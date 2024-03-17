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«Приезжай в Манчестер». Мухаммад Мокаев бросил вызов Брэндону Ройвалу

«Приезжай в Манчестер». Мухаммад Мокаев бросил вызов Брэндону Ройвалу
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Британский топовый боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе UFC, дагестанец Мухаммад Мокаев бросил вызов бывшему претенденту на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе американцу Брэндону Ройвалу.

«Приезжай в Манчестер, Ройвал. Теперь ты свободен и я свободен, так что давай драться», — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, в последний раз Мухаммад Мокаев выступил на турнире UFC Fight Night 238, который состоялся 3 марта. Его оппонентом стал Алекс Перез. Поединок завершился победой Мокаева единогласным решением судей. На данный момент он идёт на серии из шести побед UFC и является непобеждённым.

Брэндон Ройвал в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC Fight Night 237, победил Брэндона Морено раздельным решением судей.

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