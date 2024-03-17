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Кормье: Махачев опаснее Хабиба на пике

Кормье: Махачев опаснее Хабиба на пике
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о действующем обладателе титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Дана [Уайт] сказал пару недель назад, что, когда он общался с Дастином Порье после боя, тот был вне себя. Это был Дастин или Конор. Кто-то из них сказал, что до встречи с Хабибом не думал, что с ним могут такое сделать.

И причина этого в силе [Хабиба], его контроле, его умении управлять вами на земле. Я считаю, что Махачев обладает многими похожими качествами. Он очень похож в работе на земле, но поскольку он лучший ударник, мне кажется, что он опаснее, чем был Хабиб на пике», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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