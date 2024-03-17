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Малыхин: у меня рекорд 300-0 в уличных боях

Малыхин: у меня рекорд 300-0 в уличных боях
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Чемпион промоушена ONE в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о причинах своего успеха в смешанных единоборствах.

«Я лучший из лучших среди тяжеловесов! Что отличает меня? Моя команда, жена, моя семья и мой тренер. К тому же у меня есть моя вольная борьба. Я входил в состав сборной России, а мы все знаем, насколько сильна русская школа борьбы. И ещё у меня рекорд 300-0 по уличным боям. Я дерусь с раннего детства», – сказал Малыхин в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

Напомним, в марте на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

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