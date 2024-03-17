Царукян рассказал, как отреагировал на анонс боя с Оливейрой

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Все знают, что я или Оливейра подерётся с Исламом Махачевым. Это поединок за статус первого претендента, кто-то из нас сразится за титул, в этом не приходится сомневаться.

Как я отреагировал на организацию боя с Оливейрой? Это было раннее утро, пять утра, кажется, я увидел официальное видео Даны Уайта о том, что я подерусь с Чарльзом Оливейрой, и очень обрадовался, даже не смог уснуть. Сразу же после я отправился в зал и начал тренироваться», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.