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Шаблий оценил шансы Царукяна в бою с Оливейрой на UFC 300

Шаблий оценил шансы Царукяна в бою с Оливейрой на UFC 300
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий, тренировавшийся с соотечественником Арманом Царукяном, высказался о его предстоящем поединке с именитым бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Мы провели вместе с Арманом тренировочный лагерь в среднегорье, а затем он уехал в США. Когда он улетал, то был в неплохой форме. Мы провели несколько тренировочных спаррингов. У него большие шансы на победу в бою с Чарльзом», – цитирует Шаблия издание MMA Junkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

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