Конор Макгрегор раскрыл количество оставшихся боёв по контракту с UFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался на тему своего возвращения в октагон.

«У меня осталось ещё два боя по контракту с UFC. Сейчас я веду переговоры. Когда закончится работа по раскрутке фильма «Дом у дороги» с моим участием, когда закончится празднование Дня Святого Патрика, я устрою себе изоляцию. И буду работать над возвращением в октагон. Я очень этого хочу. Сейчас идёт первая четверть 2024 года. Впереди ещё большая часть года», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Конор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Макгрегор и ранее говорил, что надеется провести следующий поединок 29 июня 2024 года, а в качестве соперника называл Майкла Чендлера. В настоящий момент ирландцу 35 лет.