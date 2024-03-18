«Ещё одна битва». 46-летний Алексей Олейник сделал анонс

Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал скорые новости.

«От начала и до конца с поднятым забралом. Ещё одна битва. Скоро новости», — написал Олейник.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022 го россиянин выступал в UFC. В последнем бою, который состоялся на турнире RCC 17 в Екатеринбурге в декабре прошлого года, Алексей встречался с представителем Бразилии Фернандо Родригесом и победил его удушающим приёмом во втором раунде.