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«Ещё одна битва». 46-летний Алексей Олейник сделал анонс

«Ещё одна битва». 46-летний Алексей Олейник сделал анонс
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал скорые новости.

«От начала и до конца с поднятым забралом. Ещё одна битва. Скоро новости», — написал Олейник.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022 го россиянин выступал в UFC. В последнем бою, который состоялся на турнире RCC 17 в Екатеринбурге в декабре прошлого года, Алексей встречался с представителем Бразилии Фернандо Родригесом и победил его удушающим приёмом во втором раунде.

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