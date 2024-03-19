«Бой двух старых неудачников». Ковингтон — о боксёрском поединке между Масвидалем и Диазом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в жёсткой манере высказался на тему анонса боксёрского поединка между популярными американскими бойцами смешанных единоборств Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.

«Это поединок двух старых и полных неудачников из UFC, которым давно пора уйти из боёв. На ринг выйдут неряшливые и старые бойцы. Они больше не могут соревноваться на таком элитном уровне, как я. Они оба получили по 10 секунд славы в UFC, а теперь живут за счёт тех успешных боёв 10-летней давности», — приводит слова Ковингтона портал Sports Illustrated.

Напомним, поединок между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом состоится 20 июля. Бой пройдёт по правилам бокса.