Ковингтон — о поединке Пола и Тайсона: надеюсь, что Майк уйдёт с ринга живой

Популярный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусредней весовой категории UFC, отреагировал на новость о том, что известный 27-летний блогер Джейк Пол проведёт поединок против 57-летнего ветерана бокса Майка Тайсона.

«Бой Пола и Тайсона? Мне абсолютно не нравится это. Тайсон до сих пор выглядит как супермен, однако ему уже 57 лет! Майку больше не нужно выступать. Полагаю, это опасно в таком возвращении. Можно получить сердечный приступ или кровоизлияние в мозг. Надеюсь, что Майк уйдёт с ринга живой и здоровый», — сказал Ковингтон в интервью The SOSCAST.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джейк Пол и Майк Тайсон договорились о поединке по правилам бокса. Ожидается, что они сразятся 20 июля 2024 года на «AT&T» в Арлингтоне (США).

Отметим, что боксёрское сообщество негативно восприняло новость об организации боя Джейк Пол – Майк Тайсон.