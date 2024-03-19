Курбанов объяснил причины поражения от Мадримова в чемпионском бою

Претендент на титул чемпиона мира, второй номер мирового рейтинга WBA Магомед Курбанов высказался о своём недавнем поединке с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Этот бой Магомед проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Спортсмены сражались за титул WBA в первом среднем весе.

«Вроде бы при подготовке к бою мы сделали всё. Были, конечно, определённые сложности в этой подготовке, какие-то моменты. Но испытания даются нам для того, чтобы их преодолевать, правильно? И каждый раз, когда я с чем-то сталкивался, я понимал, что впереди такой масштабный бой…

Плечо там заболело, например, локти заболели, силы не было в моменте – вот с такими вещами сталкивался, но думал о том, что это большой бой, это шанс, это история. Поставил себе цель выйти на этот бой в любом случае. Я был немного одержим всем этим. Войти в историю, взять титул. И то, что происходило во время подготовки, я старался не обращать на это внимания.

Я от себя зависящее сделал всё. Почему-то не было мощи у меня в руках в какой-то момент. Перед боем тоже чуть обмяк, когда появились заявления о том, что бой отменен. Подумал: «Ну неужели, не может быть! Не суждено мне драться за титул чемпиона мира, что ли?». А тут – бах! – за два, за три дня подтверждают, что бой состоится… Знаешь, мне не на что жаловаться. Это был не мой день. Да, я расстроился, да, сильно», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.