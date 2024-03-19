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Александр Пантожа готов подняться в весе ради одного боя

Александр Пантожа готов подняться в весе ради одного боя
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Действующий чемпиона UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа не исключает вариант своего перехода в легчайший вес ради боя с нынешним обладателем титула Шоном О'Мэлли.

«С уверенностью могу сказать, что у меня получится выступать в легчайшем весе. Все в курсе, что я маленький, не особо крупный. Несмотря на это мне кажется, что мой бой с Шоном имеет смысл, это будет хороший поединок. Я готов подняться в весе, но только ради встречи с О'Мэлли. Я не соглашусь проходить через весь дивизион, чтобы проводить поединок с кем-то вроде Умара Нурмагомедова», — приводит слова Александра Пантожи портал MMA News.

Напомним, что следующий бой Александр Пантожа проведёт против австралийского бойца Стива Эрцега на турнире UFC 301.

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