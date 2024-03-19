Дацик: надо преподать Емельяненко длительный урок. Не планирую побеждать за 13 секунд

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выказался о предстоящем реванше с Александром Емельяненко, который состоится 12 апреля в Москве.

«Саня снова наговорил лишнего. Придётся провести воспитательный урок. Там посмотрим, кто кого научит полётам в космос. Ведь у любого бойца есть шанс. Реванш будет схож с первым поединком? Не согласен. Короткий урок, как выяснилось, быстро вылетает, надо преподать длительный урок. Растянуть удовольствие. Не планирую побеждать за 13 секунд. У меня другой план, который вы увидите 12 апреля», — сказал Вячеслав в беседе с журналистами.

Напомним, что первый поединок между Дациком и Емельяненко состоялся 24 апреля 2022 года по правилам бокса. Победу нокаутом одержал Вячеслав Дацик.