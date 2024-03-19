Роберт Уиттакер высказался на тему своего возвращения в октагон

Австралийский боец UFC Роберт Уиттакер сказал, когда и против кого он хочет провести следующий бой.

«Ходят слухи, что в августе в Австрали состоится турнир UFC. Я бы хотел драться на родной земле в августе. Главное, чтобы мой соперник стал следующей ступенькой на моём пути к титулу. Моя победа в следующем бою должна дать мне шанс стать следующим бойцом, кто будет оспаривать титул. Честно говоря, мне нравится идея поединка с Шоном, к тому же, мы с ним ранее не встречались. Побив Шона, я точно смогу стать следующим претендентом», — приводит слова Уиттакера портал sherdog.

Напомним, что в последний раз Уиттакер дрался против Пауло Косты на турнире UFC 298, 18 февраля. Поединок закончился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей.