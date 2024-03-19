«Слава Богу, он удалил мой номер». Александр Емельяненко – об отношении к Дацику

Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к следующему оппоненту Вячеславу Дацику.

«Как с человеком я с ним огороды не копал, ничего плохого к нему не испытываю. Не знаю, в каждую ли лунку он картошку закидывает. За столом я с ним не сидел. Не могу сказать, чавкает ли он. Как спортсмен он молодец. Знаю, что на него устраивают большой поклёп. Я не сторонник этих поклёпов. И не поддерживаю людей, которые этим занимаются. У него тоже непростой и нелегкий жизненный путь, а люди просто выдергивают из контекста и выкладывают. Он хороший человек и молодец.

Он мне постоянно какую-то фигню шлёт. Слава Богу, он удалил мой номер сейчас. Сейчас на СВО поехал, мне звонят, спрашиваю: «Вы кто?» А оказывается, Дацик раздал всем. И начинают со мной общаться, за Дацика нелестно отзываться. В итоге кладу трубку, ну как я буду с незнакомым человеком общаться. Тем более, он не знает моих отношений с Дациком, что это за человек. Все мы – не идеальные. Кто не без греха, пусть в меня камень бросит», — сказал Александр Емельяненко в беседе с журналистами.