Курбанов: конечно, появились мысли о завершении карьеры. Стоит ли мне продолжать?

Известный российский боксёр Магомед Курбанов поделился мыслями о потенциальном завершении карьеры.

«Появились мысли о завершении карьеры. Стоит ли мне продолжать это дело? Это ведь не только моя жизнь, моя семья, дети, мама, они проживают это вместе со мной. Стоит ли их подвергать этим переживаниям. Я долго был вдали от дома, и всегда думал о детях. Чем старший занят, что младшие делают, как у самой маленькой дела. Всегда думал о них, всегда звонил, переживал, спрашивал, что делали сегодня», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, что свой последний поединок Курбанов провёл против представителя Узбекистана Исраила Мадримова 8 марта в Саудовской Аравии. Поединок завершился победой Мадримова техническим нокаутом в пятом раунде.