Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда проведёт бой с Чендлером

Известный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком дивизионах Конор Макгрегор рассказал, что его поединок с американцем Майклом Чендлером должен состояться летом. Отметим, что в UFC пока не подтверждали это противостояние.

«Несколько дней назад мы получили подтверждение, что все системы готовы. Ноториус вернётся в октагон UFC этим летом», — приводит слова Макгрегора ESPN US.

В настоящий момент ирландцу 35 лет. К промоушену Даны Уайта Конор присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 боёв, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Конор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.