«Уважал бы, если бы он был трезв». Альварес отреагировал на критику от Майка Тайсона

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес отреагировал на недавние слова прославленного американского боксёра Майка Тайсона. Ранее сообщалось, что Альварес отклонил предложение со стороны менеджмента мексиканского проспекта и экс-чемпиона мира по версии WBC Дэвида Бенавидеса. После этого Тайсон заявил следующее: «Канело настолько боится проиграть? ⟨...⟩ Это позор для бокса, позор для Мексики».

«Я бы уважал его мнение, если бы он был трезв», — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Напомним, Альварес в последний раз выходил в ринг осенью прошлого года. Его соперником был Джермелл Чарло. Бой завершился победой Сауля единогласным решением судей.