«Даже не знаю». Нганну высказался о продолжении карьеры в боксе и ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры в боксе и смешанных единоборствах.

«Прямо сейчас даже не знаю. Я чувствую, что бокс мне нравится. Думаю, надо продолжать. Может, сначала это будет ММА. Даже не знаю. Зависит от разных факторов», — сказал Фрэнсис на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с британским боксёром Энтони Джошуа. Их бой прошёл в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялось по правилам бокса и завершилось победой Энтони нокаутом во втором раунде. В октябре прошлого года Нганну дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.