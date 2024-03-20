UFC анонсировала новый бой не дравшегося с 2022 года экс-чемпиона Жозе Альдо

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком дивизионе Жозе Альдо в следующем поединке сразится с представителем США Джонатаном Мартинесом. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние запланировано на 5 мая. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Фото: UFC

В последнем бою, который проходил в августе 2022 года на турнире UFC 278, Альдо встречался с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Двалишвили единогласным решением судей.

Мартинес в последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, встречался с соотечественником Адрианом Янезом и победил его техническим нокаутом во втором раунде. Сейчас Джонатан идёт на серии из шести побед.