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Сауль Альварес назвал соперника, на бой с которым согласится только за $ 200 млн

Сауль Альварес назвал соперника, на бой с которым согласится только за $ 200 млн
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес рассказал, что был бы готов провести поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом в случае получения предложения в размере от $ 150 млн до $ 200 млн. Ранее сообщалось, что Альварес отказался драться с Бенавидесом за гонорар в $ 55 млн.

«Если какой-нибудь промоутер предложит мне 150 или 200 миллионов долларов, тогда я буду драться хоть завтра. Это единственная причина, по которой я согласился бы на бой с ним», — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

В последнем бою, который проходил осенью прошлого года, Альварес встречался с американцем Джермеллом Чарло. Бой завершился победой Сауля единогласным решением судей.

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