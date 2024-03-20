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Жумагулов назвал сумму, которая потребовалась ему для полугода жизни в США

Жумагулов назвал сумму, которая потребовалась ему для полугода жизни в США
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Бывший боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов высказался о трудностях подготовки к выступлениям в Соединённых Штатах.

«В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боёв подряд было. За полгода около 70 тысяч долларов потратил», – цитирует Жумагулова Legalbet.

Жалгасу Жумагулову 35 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го впервые подрался в UFC. Всего в престижнейшей организации мира на его счету одна победа и шесть поражений. В своём последнем бою на турнире NFC 55 Жумагулов победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

Ранее Жумагулов объяснил, почему он женат на двух женщинах.

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