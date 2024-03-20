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Анатолий Токов заявил о готовности перебраться в UFC

Анатолий Токов заявил о готовности перебраться в UFC
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Боец Fedor Team россиянин Анатолий Токов заявил о готовности подписать контракт с американским промоушеном UFC.

«Думаю, что в ближайшее время появится ясность по моему участию в турнире АСА 19 апреля в Санкт-Петербурге. А Bellator пока молчит, вроде как хотели дать бой в ближайшее время, но не на 100%. Возможно, после этого они предложат новый контракт, и если он будет хороший, то я останусь в PFL. Если предложение будет не очень, то в UFC попробуем. Супербоёв в России, если подпишу контракт с UFC, конечно, не будет», — приводит слова Токова пресс-служба Университета «Синергия».

Анатолию Токову 34 года. Боец выступает как профессионал с 2009 года и является бывшим претендентом на титул Bellator в среднем весе (до 84 кг).

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