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Чемпион WBO в лёгком весе определится 19 мая

Чемпион WBO в лёгком весе определится 19 мая
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Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 19 мая в Сан-Диего (США).

В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 KO) сразится за вакантный титул WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) с украинцем Денисом Беринчиком (18-0, 9 KO).

Денису Беринчику 35 лет. Украинец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и практически все свои поединки провёл на родине.

Эмануэлю Наваррете 29 лет. Мексиканец выступает как профессионал с 2012 года, в мае 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Впоследствии становился чемпионом в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг).

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