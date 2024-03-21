Тайсон Фьюри оставил грозное послание Александру Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оставил грозное послание боксёру Александру Усику.

«Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе понадобится сильный пресс, потому что я буду ломать кости», — написал Фьюри в своей социальной сети, прикрепив фото Усика с тренировки.

В своём последнем бою Фьюри в октябре 2023 года победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе досрочно победил в девятом раунде британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму