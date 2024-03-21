Дрикус дю Плесси бросил вызов Исраэлю Адесанье

Действующий чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси бросил вызов бывшему обладателю титула чемпиона UFC в среднем дивизионе нигерийцу Исраэлю Адесанье.

«Итак, ты заявил, что хочешь протащить мой труп по Южной Африке, – так будь мужчиной, сдержи своё слово и давай сделаем это. Нашу встречу хотят видеть люди. Мне плевать на обстоятельства, я чемпион, и буду драться с любым. Однако мне больше нравится драться с тем парнем, которого хотят видеть мои фанаты в октагоне со мной. Мы развлекаем людей – это часть нашей работы», — приводит слова дю Плесси портал MMA Fighting.

Напомним, Дрикус дю Плесси стал чемпионом UFC на турнире UFC 297. Тогда он победил американца Шона Стрикленда раздельным решением судей.