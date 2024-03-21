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Пётр Ян: за год простоя я соскучился по боям, но шёл диалог с собой

Пётр Ян: за год простоя я соскучился по боям, но шёл диалог с собой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о своём ментальном состоянии после годового простоя без проведения боёв.

«Нет, я ментально не провалился за год без боёв, наоборот, соскучился. Мне хотелось вернуться и себе доказать. Потому что последнее время шёл такой диалог с собой: «А нужно? А можешь?» Я-то понимаю, что могу, ведь на тренировках с ребятами молодыми, которые в топе, понимаю, что мне всё по силам. Вопрос был, чтобы подойти в оптимальной форме», — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, на турнире UFC 299 Пётр Ян прервал серию из трёх поражений, победив китайского спортсмена Сонг Ядонга единогласным решением судей.

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