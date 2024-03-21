Впервые с февраля 2022-го в РФ разыграют пояс одной из четырёх главных организаций бокса

Российский боксёр, чемпион страны 2018 года Алексей Мазур проведёт поединок с Лореном Джафетом, представляющим Танзанию. Противостояние состоится 4 апреля в Ярославле. Спортсмены сразятся за пояс WBA Asia в лёгком весе. Бой пройдёт в рамках 10 раундов.

Примечательно, что в России впервые с конца февраля 2022 года будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Ранее ассоциации отказывались санкционировать титульные поединки на территории Российской Федерации.

В последнем поединке, который проходил летом прошлого года в Санкт-Петербурге, Мазур встречался с представителем Аргентины Карлосом Даниэлем Кордобой и победил его единогласным решением судей.

Отметим, что в соглавном событии спортивного мероприятия в ринг выйдет россиянин Георгий Челохсаев. Противостоять ему будет ещё один спортсмен из России Евгений Павко. Кроме того, победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов в рамках 10-раундового боя сразится с соотечественником Андреем Майком.