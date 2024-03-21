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«Он хочет войну». Ислам Вагабов бросил вызов бразильцу Фернандо Родригесу, тот ответил

«Он хочет войну». Ислам Вагабов бросил вызов бразильцу Фернандо Родригесу, тот ответил
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Вагабов вызвал на поединок по правилам бокса бойца ММА Фернандо Родригеса, представляющего Бразилию. Спортсмены устроили переписку в социальных сетях в комментариях в аккаунте RCC Boxing.

Вагабов: Фернандо, готов ли ты подраться по боксу в RCC Boxing?

Родригес: в любой момент, брат. Погнали.

Вагабов: я покажу, что такое настоящий бокс, и накачанные мышцы тебе не помогут.

Немного позже Ислам разместил у себя в социальных сетях новый пост, посвящённый бразильцу: «Он хочет войну, рубку и строит из себя воина. Мы покажем ему, как это бывает. Россия vs Бразилия. Вперёд».

На счету Вагабова в профессиональных ММА три победы в трёх боях. В активе Родригеса 13 побед при девяти поражениях.

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