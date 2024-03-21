«Он хочет войну». Ислам Вагабов бросил вызов бразильцу Фернандо Родригесу, тот ответил

Российский боец смешанных единоборств Ислам Вагабов вызвал на поединок по правилам бокса бойца ММА Фернандо Родригеса, представляющего Бразилию. Спортсмены устроили переписку в социальных сетях в комментариях в аккаунте RCC Boxing.

Вагабов: Фернандо, готов ли ты подраться по боксу в RCC Boxing?

Родригес: в любой момент, брат. Погнали.

Вагабов: я покажу, что такое настоящий бокс, и накачанные мышцы тебе не помогут.

Немного позже Ислам разместил у себя в социальных сетях новый пост, посвящённый бразильцу: «Он хочет войну, рубку и строит из себя воина. Мы покажем ему, как это бывает. Россия vs Бразилия. Вперёд».

На счету Вагабова в профессиональных ММА три победы в трёх боях. В активе Родригеса 13 побед при девяти поражениях.