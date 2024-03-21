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«Уговорили, вот вам». Александр Волков показал, как проходят его тренировки

«Уговорили, вот вам». Александр Волков показал, как проходят его тренировки
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Александр показал, как проходят его тренировки.

«Уговорили. Вот вам в ленту немного рабочего процесса», — подписал фотографии Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, проходившем в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Александр встречался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. До этого Волков победил представителя Молдавии Александра Романова нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 37 побед при 10 поражениях.

Недавно Александр обратился к актёру Чаку Норрису.

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