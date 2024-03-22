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Промоутер Бенавидеса отреагировал на позицию Альвареса драться с Дэвидом лишь за $ 200 млн

Промоутер Бенавидеса отреагировал на позицию Альвареса драться с Дэвидом лишь за $ 200 млн
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Сампсон Левкович, промоутер американца Дэвида Бенавидеса, прокомментировал недавние слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса (Мексика). Ранее мексиканец заявлял, что готов провести поединок с Бенавидесом только в случае получения предложения в размере от $ 150 млн до $ 200 млн.

«Я верю, что он получит $ 175 млн и будет драться. Это было бы позором для бокса, если с Бенавидесом он так и не подерётся. Что ж, теперь мы знаем цену. Остаётся найти способ получить деньги. Но Альварес очень умный и очень хороший бизнесмен. Считаю, что он заслуживает 150 миллионов. Я не знаю, сможет ли он получить 200, но 150 — почему бы и нет?» — сказал Левкович на канале FightHype.com в YouTube.

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