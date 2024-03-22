Промоутер Бенавидеса отреагировал на позицию Альвареса драться с Дэвидом лишь за $ 200 млн

Сампсон Левкович, промоутер американца Дэвида Бенавидеса, прокомментировал недавние слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса (Мексика). Ранее мексиканец заявлял, что готов провести поединок с Бенавидесом только в случае получения предложения в размере от $ 150 млн до $ 200 млн.

«Я верю, что он получит $ 175 млн и будет драться. Это было бы позором для бокса, если с Бенавидесом он так и не подерётся. Что ж, теперь мы знаем цену. Остаётся найти способ получить деньги. Но Альварес очень умный и очень хороший бизнесмен. Считаю, что он заслуживает 150 миллионов. Я не знаю, сможет ли он получить 200, но 150 — почему бы и нет?» — сказал Левкович на канале FightHype.com в YouTube.