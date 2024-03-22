Президент Грузии вручила орден Чести чемпиону UFC Топурии

Известный испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия удостоен ордена Чести. Его он получил из рук президента Грузии Саломе Зурабишвили. Как сообщается на официальном сайте президента Грузии, Илия был награждён за особый личный вклад в популяризацию смешанных единоборств в стране и успешную спортивную деятельность.

Фото: president.ge

«Для меня большая честь вручить вам эту награду», — обратилась к Топурии Зурабишвили.

«Для меня большая честь получить это звание. Я покинул Грузию, будучи обычным гражданином, а сейчас вернулся сюда и получаю эту награду. Это наполняет меня гордостью. Хочу поблагодарить вас за такие добрые слова. Большое спасибо! Да здравствует Грузия!» – сказал Топурия.