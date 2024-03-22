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Дацик — оскорбления от Александра Емельяненко? Разбираться будет 111-я статья

Дацик — оскорбления от Александра Емельяненко? Разбираться будет 111-я статья
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик дал комментарий относительно предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко. Их бой пройдёт 12 апреля в Москве. Спортсмены сразятся по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7.

«По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие – хочу проверить его печень на прочность. Оскорбления от Саши? Разбираться здесь и сейчас будет 111-я статья (УК РФ), а мы 12 апреля разберёмся при людях… Все получат ответ, и не будет никакой некультурной статьи. Просто понимаю, что Саня, как всегда, перед боем переколол тестестерончика. И его несёт. У него такая стадия вывести противника из себя», — сказал Дацик в беседе с журналистами.

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