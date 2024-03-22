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Сразу пять бойцов покинули UFC

Сразу пять бойцов покинули UFC
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Сразу пять спортсменов, выступавших в UFC, покинули промоушен. Как информирует UFC Roster Tracker, лигу Даны Уайта покинули американцы Брайан Барберена, Джош Парисян, Карлос Канделарио, шотландка Джоанн Вуд и представитель Бразилии Филипе Линс.

В общей сложности на счету Барберены в смешанных единоборствах 18 побед при 12 поражениях. В UFC он проиграл последние четыре поединка. В активе Парисяна 15 побед при восьми поражениях. Канделарио за время карьеры провёл 11 боёв, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения (в UFC он выступал дважды и оба раза проигрывал). В активе Вуд 17 побед при восьми поражениях (в UFC она шла на серии из двух побед). Линс принял участие в 23 поединках (18 побед – пять поражений, в UFC шёл на серии из четырёх побед).

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