Уиттакер: Шон не нравился UFC, как чемпион, поэтому не считаю, что лига даст ему реванш

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер не считает вероятным то, что Шон Стрикленд получит титульный реванш с Дрикусом дю Плесси.

«Вызови меня, бездельник (обращение адресовано Шону Стрикленду — Прим. «‎Чемпионата»). Мне кажется, что UFC организуют бой Дрикуса с Иззи, поскольку у них есть конфликт и сюжетная линия с Африкой. Я действительно не могу представить, чтобы UFC снова дали шанс Стрикленду. Не думаю, что он с самого начала нравился им, как чемпион, поэтому не считаю, что они хотят и с нетерпением ждут этого реванша. В некотором смысле, я надеюсь, что дю Плесси получит Иззи, просто чтобы у меня был шанс провести бой с Шоном», — приводит слова Уиттакера портал Yahoo Sports.