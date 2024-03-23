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Железнякова рассказала о работе с наставником Гана и бывшим тренером Нганну

Железнякова рассказала о работе с наставником Гана и бывшим тренером Нганну
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Дебютантка UFC Дарья Железнякова рассказала о работе с известным французским тренером по ММА Фернаном Лопесом, который является наставником Сириля Гана и был первым тренером Фрэнсиса Нганну.

«Знаете, он даёт всё в совокупности. Каждый спортсмен выбирает тренера не просто так. И на уровне психологии, нравится или не нравится. Это связка – тренер и спортсмен. Это очень важно. Они должны друг друга понимать, мотивировать. Это не всегда бывает так. Меня очень устраивает Фернан. Он очень умный и образованный человек, очень опытный. И за эту поездку я поняла, что не прогадала. Мне выдали экипировку с ошибкой в моей фамилии. Я её не заметила, а он увидел за долю секунды. Он решает любые вопросы. Он крутой, ему можно доверять», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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