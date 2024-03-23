«Это определённо тот бой, который я хочу». Дастин Порье — о желаемом поединке

Известный американский боец UFC Дастин Порье отреагировал на слова действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Ранее Ислам сказал, что готов дать бой Порье, хотя тот не заслужил поединка за титул.

«Это его мнение. Я в этом бизнесе очень давно и сделал в ММА больше, чем он. Я дрался по ММА ещё до того, как это стало престижно, вообще популярно, и я по-прежнему здесь. По сей день я выступаю на самом высоком уровне, и мне под силу победить любого, кто встанет передо мной. Надеюсь, что Ислам будет моим следующим соперником. Это определённо тот бой, который я хочу. Если бы у меня был выбор, то в следующем бою я оспаривал бы титул. Завоевать пояс — это единственное, что мне не покорилось. В остальном я уже сделал всё.

У меня есть бизнес. Я был хедлайнером крупнейших ивентов. Я 30 раз выходил в октагон. Моя семья полностью обеспечена. Я воплотил в жизнь всё, что хотел. Единственное, что мне осталось сделать и чего я хочу, это завоевать пояс», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.