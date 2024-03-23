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Мераб Двалишвили получил гражданство США

Мераб Двалишвили получил гражданство США
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Топовый боец UFC, выступающий в легчайшем весе, грузин Мераб Двалишвили получил гражданство Соединённых Штатов Америки (США). Об этом боец сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня я смог чего-то добиться. С 22 марта 2024 года я гражданин США. Моё сердце всегда будет с моим домом, Грузией. Но я благословлён и благодарен тем возможностям, которые мне дали Соединённые Штаты Америки. Я продолжу усердно работать, чтобы обе мои страны гордились мною», — написал Двалишвили в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Мераб провёл 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Его оппонентом стал бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

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