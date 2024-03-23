Цзю: бой с Фундорой – это возможность завоевать величие

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о предстоящем объединительном поединке с американцем Себастьяном Фундорой (20-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Фундора заменил бывшего объединённого чемпиона мира американца Кита Турмана, отказавшегося от выступления из-за травмы бицепса. Позже стало известно, что на кону поединка также будет стоять вакантный титул WBC.

«Это возможность стать великим. Бой против Фундоры это первая возможность завоевать величие», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC.