Отец Бенавидеса: Канело ищет любые отговорки, чтобы не драться с Дэвидом

Хосе Бенавидес, отец двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса, отреагировал на заявление Сауля Альвареса о том, что он сразится с его сыном не менее чем за $ 200 млн.

«Полагаю, его команда считала, что мы попросим больше $ 5 млн, чтобы у них была отговорка. Мы знаем, что Канело не хочет боя с мексиканским монстром. Он ищет любые отговорки. Сейчас он думает о деньгах. Мы просто хотим встретиться с ним. Он просит $ 200 млн, и это нелепо», – цитирует Бенавидеса издание BoxingScene.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложится в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).