Бразильского бойца дисквалифицировали за укус соперника во время боя на турнире UFC

24 марта проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда бразилец Андре Лима встретился с соотечественником Игором да Силвой.

По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован. Отметим, это был дебютный бой Лимы и да Силвы в UFC. При этом, да Силва потерпел первое поражение в карьере.

Главным событием турнира станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас. Также в рамках турнира свой дебютный бой проведёт россиянка Дарья Железнякова

Основной кард турнира UFC Vegas 89

Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;

Карл Уильямс — Джастин Тафа;

Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;

Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;

Билли Куарантилло — Юссеф Залал;

Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.