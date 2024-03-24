Бразильского бойца дисквалифицировали за укус соперника во время боя на турнире UFC

24 марта проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда бразилец Андре Лима встретился с соотечественником Игором да Силвой.
По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован. Отметим, это был дебютный бой Лимы и да Силвы в UFC. При этом, да Силва потерпел первое поражение в карьере.
Главным событием турнира станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас. Также в рамках турнира свой дебютный бой проведёт россиянка Дарья Железнякова
Основной кард турнира UFC Vegas 89
Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.