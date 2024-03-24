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Бразильского бойца дисквалифицировали за укус соперника во время боя на турнире UFC

Бразильского бойца дисквалифицировали за укус соперника во время боя на турнире UFC
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24 марта проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда бразилец Андре Лима встретился с соотечественником Игором да Силвой.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Игор да Силва - Андре Лима (W)
24 марта 2024, воскресенье. 02:25 МСК
Андре Лима
Окончено
DSQ
Игор да Силва

По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован. Отметим, это был дебютный бой Лимы и да Силвы в UFC. При этом, да Силва потерпел первое поражение в карьере.

Главным событием турнира станет бой между бывшей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и топовым бойцом UFC Амандой Рибас. Также в рамках турнира свой дебютный бой проведёт россиянка Дарья Железнякова

Основной кард турнира UFC Vegas 89

Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.

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