Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй договариваются о бое в Саудовской Аравии

Экс-чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-3, 42КО) и бывший временный чемпион WBO в этом весе Чжан Чжилэй (26-2, 21КО) проводят переговоры о проведении поединка. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, бой планируется провести 1 июня в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Свои предыдущие бои и Уайлдер, и Чжилэй проиграли, хотя в случае победы имели возможность выйти на большой бой, так что победитель этого боя, вероятно, вернётся в обойму претендентов, а проигравший может больше не получить такой шанс.

38-летний Уайлдер в декабре прошлого года проиграл решением судей Джозефу Паркеру, а 40-летний Чжилэй в марте этого года решением судей проиграл тому же Паркеру.

Бой американца Уайлдера и китайца Чжилэя планируется провести в андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Ещё одним боем в супертяжёлом весе в рамках вечера может стать поединок между Филипом Хрговичем и Дэниэлем Дюбуа.