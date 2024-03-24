Шон О’Мэлли: я на пути к тому, чтобы стать круче Конора Макгрегора

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли сравнил себя с экс-чемпионом промоушена ирландцем Конором Макгрегором.

«Ещё до прихода в UFC я знал – я буду круче, чем Конор Макгрегор. Люди думают, я наезжаю на Конора, но я его самый большой фанат. Это просто хорошая цель, хороший ориентир того, где я хочу быть. Круче, чем Конор. Я на пути к этому», — сказал О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.

Напомним, с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.