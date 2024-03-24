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Тим Цзю: на кону боя с Кроуфордом будет стоять звание лучшего бойца мира

Тим Цзю: на кону боя с Кроуфордом будет стоять звание лучшего бойца мира
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Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о потенциальном поединке с действующим лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Предстоят большие бои. Теренс Кроуфорд тоже в списке. Я хочу этот бой. Это бой за величие. На кону звание лучшего бойца вне зависимости от весовой категории», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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