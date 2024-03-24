Теренс Кроуфорд встретился с Эминемом, Dr.Dre, Snoop Dogg и 50 Cent

Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд встретился со всемирно известными хип-хоп исполнителями Маршаллом Мэттерсом (Эминем), Андре Янгом (Dr.Dre), Келвином Бродусом (Snoop Dogg) и Кёртисом Джексоном (50 Cent).

Звёзды встретились на вручении Янгу звезды на «Аллее славы» в Голливуде, состоявшемся 20 марта 2024 года.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.