Тим Цзю объяснил, почему начал готовиться к боям в США

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO), завершающий подготовку к объединительному поединку с американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO), рассказал, почему перенёс тренировочный лагерь в Соединённые Штаты.

«Когда я нахожусь в Австралии, то чувствую себя дома. Там мне комфортно. А в США ты заперт и окружён кучей мужиков. Мой тренер, менеджер и брат только что прилетели. Нет никаких поблажек. Здесь всё по режиму. Это главная причина, почему я приехал сюда для подготовки», — сказал Цзю в подкасте Block In A Bar.

Напомним, поединок Цзю – Фундора состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США), на кону поединка будут стоять титулы WBC и WBO.