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Марк Цукерберг обратился к Двалишвили, получившему паспорт США

Марк Цукерберг обратился к Двалишвили, получившему паспорт США
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Известный американский предприниматель Марк Цукерберг отреагировал на получение грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили, выступающим в легчайшем весе, гражданства Соединённых Штатов Америки. Ранее спортсмен заявил, что с 22 марта 2024 года он стал обладателем паспорта США.

«Мои поздравления!» — написал Цукерберг в социальных сетях.

Поздравил Двалишвили и его приятель, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, Алджамейн Стерлинг (США).

«Поздравляю, брат! Это потрясающе!» — прокомментировал новость Стерлинг в соцсетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298, Двалишвили встречался с американцем Генри Сехудо и победил его единогласным решением судей.

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