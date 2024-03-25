Тим Цзю провёл битву взглядов с американцем Себастьяном Фундорой

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю в преддверии поединка с американцем Себастьяном Фундорой провёл с ним стердаун. Противостояние состоится в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).

Тимофей Цзю провёл битву взглядов с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, изначально Тимофей должен был провести бой с американцем Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться по причине травмы. В качестве замены вышел Фундора. При этом поединок с Турманом не должен был носить статус титульного. Однако бой с Себастьяном такой статус уже приобрёл: помимо титула WBO, которым владеет австралиец с русскими корнями, на кону будет пояс WBC.