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Тим Цзю провёл битву взглядов с американцем Себастьяном Фундорой

Тим Цзю провёл битву взглядов с американцем Себастьяном Фундорой
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Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю в преддверии поединка с американцем Себастьяном Фундорой провёл с ним стердаун. Противостояние состоится в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).

Тимофей Цзю провёл битву взглядов с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, изначально Тимофей должен был провести бой с американцем Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться по причине травмы. В качестве замены вышел Фундора. При этом поединок с Турманом не должен был носить статус титульного. Однако бой с Себастьяном такой статус уже приобрёл: помимо титула WBO, которым владеет австралиец с русскими корнями, на кону будет пояс WBC.

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